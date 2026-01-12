В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия

В школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона 13 января отменили занятия
Из-за надвигающегося снежного циклона в столице Камчатки 13 января отменены занятия для всех школьников обеих смен.
Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
"Отменены также занятия в учреждениях дополнительного образования", - добавили в администрации.
Родителей призывают контролировать местонахождение детей в период непогоды.
Ранее "РГ" писала, что на нескольких территориях Камчатского края объявлено предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин. Спасательные службы на полуострове приведены в режим повышенной готовности - на регион надвигается сильный снежный циклон.
"Дал поручение обеспечить работу подрядчиков в круглосуточном режиме уже этой ночью, когда ожидается выпадение основного объема осадков. Администрация краевой столицы должна гарантировать бесперебойное движение автобусов по основным направлениям и организовать работу вахтовок. Руководители предприятий непрерывного цикла должны лично проконтролировать доставку сотрудников на смены", - написал в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.