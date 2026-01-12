В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия

Из-за надвигающегося снежного циклона в столице Камчатки 13 января отменены занятия для всех школьников обеих смен.

Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.

"Отменены также занятия в учреждениях дополнительного образования", - добавили в администрации.

Родителей призывают контролировать местонахождение детей в период непогоды.

Ранее "РГ" писала, что на нескольких территориях Камчатского края объявлено предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин. Спасательные службы на полуострове приведены в режим повышенной готовности - на регион надвигается сильный снежный циклон.