Русские «пришельцы из космоса»: уникальный правовой казус 1995 года

В истории международных космических программ не все значимые эпизоды были важны именно в научном или политическом контексте. Есть и те, что представляют особую ценность с точки зрения права. Об одном из самых громких инцидентов — два российских космонавта официально въехали на территорию США в статусе «пришельцев из космоса» — читайте в материале «‎Рамблера».

Совместная программа США и России в 1990-е годы

После окончания холодной войны сотрудничество в космосе стало одним из ключевых символов политического и научного сближения между Россией и Соединенными Штатами. В условиях распада биполярного мира и пересмотра прежних стратегий обе страны рассматривали космос как нейтральную площадку для выстраивания доверия и практического взаимодействия. Уже в начале 1990-х годов были подписаны соглашения о совместных пилотируемых полетах, что привело к запуску программы «Шаттл — Мир».

Программа предусматривала регулярные стыковки американских космических челноков с российской орбитальной станцией «Мир», длительное пребывание американских астронавтов на борту станции, а также обмен экипажами и научными данными. Для NASA это был первый опыт долговременной работы на орбитальной станции, а для российской стороны — возможность сохранить и развивать пилотируемую программу в условиях тяжелого экономического кризиса.

Цель сотрудничества заключалась в отработке широкого спектра технологий: управления сложными международными миссиями, длительных орбитальных полетов, стыковочных операций, систем жизнеобеспечения и медицинского контроля экипажей. Особое внимание уделялось взаимодействию экипажей разных стран, говорящих на разных языках и использующих отличающиеся стандарты и регламенты. Именно этот опыт позднее стал основой для проектирования, строительства и эксплуатации Международной космической станции.

Миссия STS-71 и первая стыковка с «Миром»

В июне 1995 года космический челнок «Атлантис» выполнил миссию STS-71, которая вошла в историю как первая в мире прямая стыковка американского шаттла с российской орбитальной станцией «Мир». Подготовка к полету заняла несколько лет и потребовала серьезной доработки систем навигации, стыковочного оборудования и программного обеспечения с обеих сторон.

Стыковка имела двойное значение. С технической точки зрения она подтверждала совместимость двух ранее независимых космических программ. С политической — демонстрировала переход от соперничества времен холодной войны к сотрудничеству в стратегически важной области. Событие широко освещалось в мировых СМИ и рассматривалось как символ нового этапа международных отношений.

Согласно плану миссии, после стыковки должна была произойти смена экипажа станции. Часть космонавтов, завершивших длительную экспедицию на «Мире», должна была вернуться на Землю на борту «Атлантиса». Одновременно на станцию прибывали новые участники миссии, которым предстояло продолжить работу в орбитальных условиях. Ранее такая схема обмена не применялась и поэтому была важным для будущих международных станций экспериментом.

Космонавты без виз

В состав экипажа, возвращавшегося на Землю на борту американского шаттла, входили российские космонавты Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов. Оба были достаточно опытными: прошли длительную подготовку и много месяцев работали на станции «Мир». Вернуться они должны были стандартным образом — с посадкой шаттла на одном из аэродромов США.

Однако незадолго до завершения миссии выяснилось, что у космонавтов нет действующих виз США. В обычной практике это означало бы невозможность легального пересечения государственной границы и въезда на территорию страны, независимо от обстоятельств.

Оформление виз задним числом или изменение маршрута посадки требовали времени и согласований. Вопрос встал особенно остро, поскольку космонавты физически находились на борту американского космического аппарата, и других альтернативных вариантов возвращения в сжатые сроки не существовало. Таким образом, возник уникальный правовой случай, ранее не предусмотренный в практике международных космических полетов.

Экстренное решение Госдепартамента США

Так как проблема была выявлена в последний момент, когда изменение плана миссии или срочного оформления стандартные въездные документы оказались невозможными, вопрос был передан на рассмотрение Государственного департамента США и профильных юридических служб. Им предстояло найти правовое основание для допуска космонавтов на территорию страны.

В результате было найдено неожиданное решение. Дежурову и Стрекалову разрешили въезд в США на основании специального параграфа иммиграционного законодательства, предусматривающего статус «aliens from outer space», что в переводе на русский означает «пришельцы из космоса». Этот параграф придумали на случай возникновения нештатных ситуаций, связанных с внеземными объектами или возвращением людей с орбиты. До 1995 года он никогда не применялся на практике.

В английском языке слово «alien» переводится как «инопланетянин», однако в американском праве термин подразумевает любое лицо, не являющееся гражданином США. Но в данном случае формулировка закона буквально подразумевала прибытие человека не с территории другого государства, а извне Земли.

С юридической точки зрения Дежуров и Стрекалов не въехали в США ни из России, ни из третьей страны. Они прибыли на территорию государства напрямую с орбиты Земли, что формально подпадало под действие данного параграфа.

Таким образом, российские космонавты стали первыми и, по состоянию на сегодняшний день, единственными людьми, официально зарегистрированными американскими иммиграционными службами как «прибывшие из космоса».

После посадки «Атлантиса» космонавты прошли стандартные процедуры медицинского осмотра и официальных мероприятий, предусмотренных программой. Инцидент не повлиял на дальнейшее сотрудничество между странами и не имел негативных последствий для экипажа.

Сам правовой параграф, использованный для их оформления, после этого случая больше не применялся. Неизвестно, будет ли он когда-либо задействован вновь. Тем не менее именно он позволил легально завершить миссию STS-71 без срыва посадки и без нарушения американского законодательства, создав уникальный прецедент в истории космических полетов и международного права.

