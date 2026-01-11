В РПЦ объяснили, почему россияне отмечают старый Новый год

Празднование старого Нового года - это приятный бонус для многих россиян.

Такое мнение высказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

"Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь - это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании мне кажется, нет плохого. Но при этом какое-то особое значение этому тоже придавать не стоит", - цитирует РИА Новости отца Александра.

Священник подчеркнул, что Новый год приходится на время Рождественского поста, который не запрещает празднование наступающего Нового года.

"Все, конечно, празднуют Новый год, просто воздерживаясь от мясной и молочной пищи. Но не более того. Собственно, радость общения в праздник - она никак не определяется употреблением тех или иных блюд", - подытожил священнослужитель.

Справка "РГ"

Напомним, что старый Новый год, то есть Новый год по юлианскому календарю, отмечают в ночь с 13 на 14 января. Разница в датах связывается с тем, что в Россия в 1918 году приняла новый стиль летоисчисления - по григорианскому календарю (как в Европе). В Русской православной церкви решили не переходить на него. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней.