Умер художник Сергей Даниэль

Сергей Даниэль, известный петербургский историк искусства, художник и писатель, скончался на 77-м году жизни, рассказала арт-критик Кира Долинина. Об этом пишет РБК.

© Европейский университет в Санкт-Петербурге

Причины смерти не называются. Дата и место похорон будут известны позже.

«Большой искусствовед, строгий ученый, художник и нежнейшей души красивый человек», — отметила Долинина.

Сергей Михайлович Даниэль родился в ноябре 1949 года. Окончил Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова и Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Академии художеств СССР.

Являлся учеником советского и российского культуролога и семиотика Юрия Лотмана. В 1969-1977 годах изучал искусство старых мастеров в Эрмитаже под руководством Григория Длугача, тогда же вошел в неформальное творческое объединение «Эрмитаж».

Основные сферы научных интересов — западноевропейская и русская живопись, библейская иконография, теория изобразительного искусства.

«В моей памяти остались лишь самые положительные воспоминания о нем. Он был человеком редкого склада, чья жизнь была тесно переплетена с искусством. Сергей Михайлович тонко чувствовал искусство и обладал талантом популяризатора», — заметил советский и российский искусствовед Семен Михайловский.

Даниэль работал профессором в Европейском университете в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Читал спецкурсы в институтах Санкт--Петербурга, Москвы, Тарту, Каунаса.

Член Союза художников России и международной Ассоциации искусствоведов. Автор более 20 книг. Среди них — «Рембрандт. Возвращение блудного сына», «Кузьма Петров-Водкин. Жизнь и творчество», «От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи».