Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале и марте, следует из производственного календаря на 2026 год.

Так, первая сокращенная неделя в новом году выпадет на февраль, россияне отметят День защитника Отечества. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а рабочими днями станут 24-27 февраля. В марте также предстоят три нерабочих дня подряд — с 7 по 9 марта.

Майские выходные также будут трехдневными — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне нерабочими днями станут 12, 13 и 14 числа. День народного единства придется на среду, поэтому выходным будет только 4 ноября.

В целом в 2026 году россиян ждет 118 выходных и 247 рабочих дней.

Между тем, эти новогодние каникулы стали самыми продолжительными в истории страны. Они длились 12 дней. До этого рекордным по количеству дней отдыха был 2015 год, когда нерабочими объявили 11 дней.