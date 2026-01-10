Туристы массово заразились ротавирусом на курорте в Шерегеше

На горнолыжном курорте в Шерегеше наблюдается массовое заражение ротавирусом. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Telegram-канале Baza.

© Вечерняя Москва

Симптомы кишечной инфекции появились только у тех туристов, кто посещал местное кафе. По словам одной из пострадавших, ее семья уже несколько дней мучается от болей в животе и температуры.

Заболевшие начали оставлять жалобы в социальных сетях заведения. Они утверждают, что их состояние значительно ухудшилось именно после бара «Грелка».

Представители общепита отрицают свою причастность. Несмотря на это, кафе временно закрыли из-за ремонта.

Там же заверили, что взяли все необходимые пробы воды и проверили продукты — якобы никаких инфекций не обнаружено, уточнили в публикации.

7 января массовое отравление детей-спортсменов также произошло в отеле в Сочи. Предварительно, всего пострадало около 100 человек. Инцидент произошел в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена».

Кроме того, ранее представители Роспотребнадзора опечатали склад с напитком Aloe Vera в Пензе из-за инцидента с детьми, отравившимися ацетоном.