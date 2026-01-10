В российском городе возмутились развратным танцем Снегурочек перед детьми

Жители Нижнего Тагила возмутились шоу «Кино елка», на котором выступили снегурочки в коротких платьях. Об этом сообщает Starhit.

Шоу состоялось еще в декабре. Танцевальный коллектив MDT решил впечатлить не только детей, но и взрослую аудиторию. В первой части участницы мероприятия, переодетые в снегурочек, откровенно танцевали под музыку в коротких платьях. В один момент они повернулись к залу спиной и продемонстрировали свои ягодицы.

Не все посетители оказались довольны таким выступлением — они пишут, что пришли туда с детьми, поскольку «елка — мероприятие для детей в основном, а тем более днем». После того как кадры распространились в соцсетях, комментаторы разделились на два лагеря: одни принялись заступаться за танцовщиц, а другие призвали запретить их совсем.

Обрушилась критика и на администрацию дворца, где проходило мероприятие. В учреждении пояснили, что не имеют отношения к выступлению и лишь сдавали одно из своих помещений в аренду. Руководитель группы MDT пока никак не прокомментировал произошедшее.