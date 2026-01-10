Новый танковый вуз в России заработает в 2026 году
Новый танковый вуз в России заработает в 2026 году. Соответствующий материал публикуют «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что учебное заведение откроет двери в Челябинской области в рамках реформы системы подготовки военных кадров. При этом оно станет частью сети специализированных вузов Минобороны.
«В 2026 году планируется запуск еще трех вузов — Челябинского танкового, Ульяновского авиационного и Новочеркасского училища связи», — говорится в материале.
Известно, что открытие Челябинского танкового вуза входит в общий план Министерства по расширению сети военных учебных заведений до 2034 года. Согласно стратегии, планируется создать и возродить 15 вузов и училищ по всей стране.
В декабре 2025 года ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о выводе на орбиту нового спутника университета.