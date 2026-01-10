Предсказания болгарской ясновидящей Ванги на 2026 год продолжают вызывать оживлённые дискуссии среди её последователей и интересующихся эзотерикой. Умершая в 1996 году, Ванга оставила множество пророчеств, интерпретация и достоверность которых остаются предметом споров.

Одним из самых обсуждаемых прогнозов является встреча человечества с инопланетянами в ноябре 2026 года. Согласно одной из версий, в атмосферу Земли войдёт гигантский инопланетный корабль. Однако о намерениях и действиях пришельцев провидица ничего не сказала, что оставляет пространство для различных толкований.

Ещё одно тревожное предсказание касается начала Третьей мировой войны в 2026 году. Это предупреждение часто связывают с текущей глобальной напряжённостью, включая конфликт вокруг Тайваня и возможное обострение отношений между Россией и США. В то же время сама Ванга утверждала, что конец света не наступит раньше 5079 года, даже если масштабный конфликт всё же начнётся.

Репутация ясновидящей остаётся неоднозначной: часть её пророчеств не сбылась, например, о том, что Барак Обама станет последним президентом США, или о начале мировой войны в 2010 году. Однако некоторые её предсказания, такие как атака на башни-близнецы и распад СССР, считаются совпавшими с реальными событиями. Важно помнить, что все предсказания Ванги не имеют научного подтверждения, и каждый человек сам решает, стоит ли в них верить.