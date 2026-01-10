Дроздова втянули в историю с мошенничеством

Главный редактор первого общественного экологического телевидения попал на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве. Широко разрекламированный проект, лицом которого выступал знаменитый зоолог и телеведущий Николай Дроздов, на поверку оказался пшиком, а создателя телеканала приговорили к тюремному заключению.

Как стало известно «МК», скандал разразился после того как главред, являвшийся одновременно президентом общественной организации «Живая планета», взял несколько траншей на развитие телевидения у своего делового партнера. Бизнесмен также числился в этой организации, занимал пост сначала вице-президента, затем первого вице-президента.

Увлеченный проектом экологического ТВ, спонсор трижды выделял под проценты суммы на развитие телеканала – в общей сложности 7,5 миллионов рублей. Для нового проекта было предоставлено помещение в доме на Профсоюзной улице и закуплено оборудование. Николай Дроздов стал председателем медиасовета канала и ведущим нескольких программ. В начале 2021 года телеканал вышел в эфир, но менее чем через год трансляции прекратились из-за нехватки средств.

При этом спонсор утверждал, что не только давал средства, но и выискивал способы продвижения медиа-продукта, приглашал на передачи своих знакомых из числа высокопоставленных чиновников, однако в последний момент программы отменялись. Главный редактор постоянно ссылался на сложности с финансированием. Вопрос о возврате долга поднимался неоднократно, но дальше разговоров дело не шло. В какой-то момент руководитель телеканала передал спонсору платежное поручение на сумму 3 миллиона рублей, но денег так и не вернул. В итоге меценат подал заявление в полицию.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве. Он не признал своей вины, пояснив, что все деньги, полученные от партнера, находятся в обороте организации «Живая планета», счета которой в ноябре 2021 года были заблокированы. Однако следствие пришло к выводу, что деньги, полученные от вице-президента, были выведены через счета организации и обналичены.

В связи с этим Черемушкинский суд приговорил главреда к 3 годам колонии, удовлетворив иск пострадавшего на сумму 7,5 млн рублей. В апелляционной инстанции приговор оставили в силе, но осужденный решил обжаловать его во Втором кассационном суде.