Аэропорт Пулково работает с ограничениями по метеоусловиям

Аэропорт Санкт-Петербурга утром в субботу, 10 января, работает в сложных метеоусловиях, в расписании прилетов и вылетов самолетов возможны корректировки. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта Пулково.

По информации авиационных синоптиков, сегодня в Петербурге прогнозируется сильный ливневой снег с порывами ветра. В свою очередь главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов добавил, что снег будет наиболее интенсивно идти утром и днем 10 января, выпадет 3-5 сантиметров, ночью 11 января ещё около трех сантиметров, днем в воскресенье - 1-2 сантиметра.

"В сложных погодных условиях работают и аэропорты Москвы, - уточняется в сообщении Пулково. - Решения о взлете и посадке принимается экипажем по фактической погодной ситуации и на основании собственных метеоминимумов".

Пассажирам рекомендовано следить за ситуацией с вылетом их рейса с помощью официальных интернет-ресурсов и кол-центра аэропорта. Тем, кто уже застрял в аэротерминале Петербурга, предоставляются ряд мер поддержки и набор сервисов.