СМИ рассказали о ситуации в Шереметьево на фоне задержек рейсов

В аэропорту Шереметьево продолжается коллапс на фоне задержек рейсов, пассажиры спят на полу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что рейсы задерживают на полдня или вовсе отменяют. По информации авторов публикации, с вечера 9 января в Шереметьево образовалась пробка. В течение нескольких часов прилетающие самолеты по несколько часов стояли на взлетно-посадочных полосах (ВПП) без трапов и автобусов, людей держали в салонах.

Помимо этого, в терминалах наблюдается проблема с выдачей багажа. Несколько лент перестали работать, чемоданы выдавали через 6–7 часов или на разных лентах без объявлений. Часть прибывших решила уехать домой без чемоданов. Под утро 10 января в Шереметьево на туристических ковриках можно было наблюдать спящих детей и взрослых.

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позже ограничения продлили до 10:00 по мск.