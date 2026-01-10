Владивосток накрыла снежная буря с ураганным ветром до 30 м/с

Владивосток оказался во власти мощной снежной стихии: город накрыл шторм и снегопад, сопровождаемый порывами ветра, достигающими 30 метров в секунду.

© Московский Комсомолец

Зимний фронт ударил по всему Приморью, резко изменив привычный облик улиц. Сильный снег, ледяная корка и шквальный ветер фактически остановили жизнь Владивостока. Автомобили застревают в заметённых проездах, движение общественного транспорта нарушено, а водители вынуждены передвигаться с включённой аварийной сигнализацией из-за почти полной потери видимости.

Региональные власти оперативно ввели ряд ограничений: движение тяжёлых грузовиков временно запрещено, работа катков приостановлена, школьников перевели на вынужденные каникулы. В воздушной гавани региона фиксируются задержки и отмены рейсов, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Синоптики предупреждают, что к ночи интенсивность осадков возрастёт.

Накануне аналогичный снежный удар приняла на себя Москва — за сутки в столице выпало аномальное количество снега.