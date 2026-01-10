Обстановка в аэропорту Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов попала на видео

Обстановку в московском аэропорту Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов сняли на видео. Ролик публикует Baza в Telegram.

На кадры попали толпы ожидающих вылета туристов. На видео можно увидеть, как уставшие дети и взрослые лежат на туристических ковриках, куртках и скамейках. Пассажиры задержанных рейсов сообщают, что прилетающие самолеты по несколько часов стояли на взлетно-посадочной полосе без трапов и автобусов, а пассажиров держали в салонах. На выдаче багажа также образовалась задержка — чемоданы выдавали через шесть-семь часов или на разных лентах без объявлений.

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

Ночью аэропорт ввел запрет на прилет самолетов из-за неблагоприятных условий. Пресс-служба аэропорта официально объявила, что ограничения на прилет воздушных судов продлили до 10 часов утра по московскому времени. «Все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации», — заверили представители Шереметьево.

Ранее сообщалось, что аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада за исключением пассажиров, перевозящих подлежащие таможенному декларированию вещи.