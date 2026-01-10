В России решили ввести генетическое тестирование будущих родителей

Власти в России вознамерились разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга, который предстоит пройти будущим родителям при планировании беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством страны.

Уточняется, что такой вид тестирования поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов. Это позволит оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

Ответственность в вопросе выполнения поставленной задачи лежит на Минздраве России. За текущий год ведомство должна собрать инициативы о постепенном расширении на неонатальный скрининг, после чего подготовить доклад в кабмин.

Всех новорожденных в России могут бесплатно обследовать на некоторые наследственные заболевания. Это позволяет выявить болезнь еще до начала развития и вовремя начать лечение. С 2023 года скрининг приобрел расширенный характер — число обнаруживаемых патологий выросло с пяти до 36. Впрочем, единого тестирования по всей стране для будущих родителей еще нет. Пары при желании сами могут пройти его добровольно.

