Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками багажа в Шереметьеве

Ространснадзор начал проводить мониторинг ситуации с задержками выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, которые повлияли на логистические процессы.

Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ведется работа по восстановлению штатного режима функционирования системы выдачи багажа, организуется информирование пассажиров о статусе их багажа. Инспекторы Ространснадзора осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев и восстанавливают штатный режим функционирования системы выдачи багажа, передает Telegram-канал ведомства.

Ранее стало известно, что в Шереметьеве выдачу багажа на внутренних рейсах стали задерживать на 4,5 часа по «техническим причинам».

9 января Москву и Московскую область накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Жителям и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, который обрушился на город. Так, на Ярославском шоссе возникла 20-километровая пробка, и водители не могут попасть в Москву из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяют и задерживают рейсы, пассажиры также жалуются на проблемы с получением багажа.