В Шереметьево приняли решение доставлять багаж пассажиров адресно на фоне скопления большого количества прибывших в зоне выдачи багажа терминала С.

© RT на русском

«Пассажиры авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые не имеют в багаже предметов срочной необходимости и предметы, подлежащие таможенному декларированию, могут выйти из зоны выдачи багажа и покинуть аэропорт. Ваш багаж будет доставлен по вашему адресу», — говорится в сообщении оперштаба аэровокзала.

Отмечается, что для ожидающих со стороны аэропорта также организовали выдачу воды и сэндвичей в ассортименте.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского региона отменено 28 рейсов, более 50 рейсов задержано.