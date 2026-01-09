Жители российской деревни уже две недели остаются без света
В Новгородской области жители деревни Маревского округа почти две недели живут без электроэнергии после снегопада. Прокуратура, как информирует пресс-служба надзорного ведомства региона, оценит соблюдение энергетиками сроков устранения аварии.
По предварительным данным, электроэнергия в деревне Мамоновщина Маревского округа отсутствует с 28 декабря. По результатам выявленных нарушений прокуратурой будут приняты меры реагирования.
Накануне министерство ЖКХ и ТЭК региона сообщало: электроэнергии не было в пяти муниципалитетах Новгородской области, где проживают более 500 человек.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности. Непогода в Новгородской области продолжается. По прогнозам, ночью в субботу местами ожидается метель.