Неизвестные бросили домашних крыс в подмосковной электричке

В электричке маршрута «Ипподром — Москва (Казанский вокзал)» пассажиры обнаружили четырех домашних крыс, оставшихся без присмотра. Сообщившая об инциденте женщина разместила пост в социальных сетях, отметив, что животные находятся внутри салона поезда, причем одна из них — бесшерстная порода «сфинкс».

© Вечерняя Москва

Пользователи выразили беспокойство судьбой грызунов и попросили откликнуться добровольцев, желающих забрать животных домой. Пост набрал популярность, вызвав волну сочувствия и призывов защитить пушистых пассажиров.

— Не убивайте! Они не опасны! Разошлите по чатам. Домашние крысы очень умны и ласковы. Помогите найти им добрые руки, — написали неравнодушные в сети.

Волонтеры оперативно отреагировали на сообщение и забрали крыс в столицу для временного содержания. Судьба четверых подопечных теперь решается, ожидается поиск новых хозяев.

Подобные происшествия демонстрируют потребность в защите и уходе за домашними животными, оказавшимися в сложных обстоятельствах, сообщает Regions.

В начале ноября прошлого года полиция нашла мертвой собаку Симу, которую четыре дня искали в Остафьеве после похищения. Преступники заманили питомца в машину и увезли, пока он гулял недалеко от хозяина. Сима могла стать жертвой живодеров, которые воровали собак и продавали их мясо в корейские рестораны. Подозреваемого задержали, он частично признал вину. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами и узнала, куда могла пропасть Сима.