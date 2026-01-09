Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег

Россияне могут получить штраф за неубранный снег вокруг частных домов. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

© Вечерняя Москва

По его словам, одно из нарушений заключается в том, что сугробы могут перекрыть доступ к источникам воды для тушения огня, например гидрантам. В такой ситуации взыскание будет варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей.

— Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью, — уточнил Бондарь.

Кроме того, по его словам, если снег при уборке скидывают на общую дорогу, а не на специально отведенные места, штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, поскольку это может расцениваться как умышленное создание помех в дорожном движении.

Бондарь уточнил, что штрафы в первую очередь предусмотрены за создание помех для специальных служб, сообщает News.ru.

За прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков — свыше 30 сантиметров. Кроме того, в перспективе ожидается еще около 20 сантиметров свежевыпавшего снега, 9 января сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.