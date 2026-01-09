Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег
Россияне могут получить штраф за неубранный снег вокруг частных домов. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, одно из нарушений заключается в том, что сугробы могут перекрыть доступ к источникам воды для тушения огня, например гидрантам. В такой ситуации взыскание будет варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей.
— Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью, — уточнил Бондарь.
Кроме того, по его словам, если снег при уборке скидывают на общую дорогу, а не на специально отведенные места, штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, поскольку это может расцениваться как умышленное создание помех в дорожном движении.
Бондарь уточнил, что штрафы в первую очередь предусмотрены за создание помех для специальных служб, сообщает News.ru.
За прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков — свыше 30 сантиметров. Кроме того, в перспективе ожидается еще около 20 сантиметров свежевыпавшего снега, 9 января сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.