В российском регионе закрылись все алкомаркеты

В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов — они прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Об этом написал губернатор российского региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что понятия «алкомаркет» на территории области больше не существует. Так, все магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты» и поменяли ассортимент — в общей массе товаров остается только 20 процента алкогольных напитков, которые представлены в отдельных залах. Сеть магазинов «Красное & Белое» более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески, а сеть «Северный градус» работает под названием «Каждая покупка в радость».

Филимонов добавил, что, помимо этого, в Вологодской области переформатируют «наливайки». Уже 75 из 125 таких точек было закрыто или переделано в формат кафе.

«Это результат, в том числе, нашей программы поддержки "5:3:3". Льготные займы в размере до пяти миллионов рублей под три процента на три года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы — открытия вместо "наливаек" заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 миллиона рублей», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области введут запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов. Эта мера призвана исключить практику импульсивных покупок спиртного.