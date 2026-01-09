Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилья, купленного у певицы Ларисы Долиной, из-за некорректной даты в документе. Как сообщает РБК, об этом заявила адвокат артистки Мария Пухова.

По ее словам, квартира вместе с актом были готовы к 5 января, однако Лурье якобы не смогла приехать на встречу.

«Но сегодня адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — заявила Пухова.

Адвокат уточнила, что сейчас Долина находится не в Москве, а Свириденко решила дождаться возвращения артистки.

Лурье не смогла принять квартиру Долиной. Названа причина

Напомним, что Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года — она заявила, что продала свою квартиру Лурье под предлогом «сохранения сбережений». Артистка оспорила сделку, но в конце декабря Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы, закрепив за ней право на недвижимость. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Накануне Свириденко сообщила, что долина освободила квартиру. Встреча для передачи ключей покупательнице была запланирована на 9 января.