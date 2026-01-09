Соцфонд назвал топ-5 имен среди пенсионеров

Социальный фонд России назвал топ-5 имен среди старшего поколения. Александр, Владимир, Сергей, Татьяна, Валентина, Галина - лидируют в этом списке. Об этом сообщил Соцфонд.

"Топ-5 имен среди старшего поколения: среди мужчин это Александр (8,8%), Владимир (8,9%), Сергей (8,1%), Николай (6,2%) и Виктор (4,9) Среди женщин - Татьяна (7,8%), Валентина (6,0%), Галина (6,0%), Людмила (5,4%) и Елена (5,1%)", - говорится в сообщении.

Также в десятку популярных имен у мужчин попали Юрий, Анатолий, Михаил, Алексей и Валерий, а среди женщин -- Ольга, Наталья, Надежда, Светлана и Лидия, уточнили в ведомстве.

Имя Александр, которое стабильно занимает позиции в списках как среди пенсионеров, так и среди новорожденных, подтверждает свою вневременную популярность. Имя Михаил, ранее находившееся на восьмом месте, теперь возглавляет рейтинг имен для мальчиков, что свидетельствует о возвращении моды на него, подчеркнули в Соцфонде.

А вот имя Сергей, занимающее третью позицию среди пенсионеров, не вошло в первую десятку современных имен для мальчиков. В то же время имена Татьяна и Галина, когда-то популярные среди женщин, сегодня не соответствуют актуальным трендам, добавили в ведомстве.