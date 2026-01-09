Лурье не смогла принять квартиру Долиной. Названа причина

Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу — ее представитель не смог подписать акт приема-передачи и отдать ключи из-за отсутствия таких полномочий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

По ее словам, Лурье фактически не может заселиться, пока подобный акт не подписан. Сама Долина находится в отъезде.

Напомним, что скандал вокруг недвижимости Долиной начался летом 2024 года, когда артистка заявила, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать квартиру под предлогом «сохранения сбережений». Артистка оспорила сделку, но в конце декабря Верховный суд РФ встал на сторону Лурье, закрепив за ней право на недвижимость. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Охрана дома, где находится квартира Долиной, перекрыла доступ во двор и подъезд

Лурье изначально хотела заселиться в квартиру до Нового года, однако артистка отказала. Позднее сообщалось, что передача ключей запланирована на 9 января.