Выступление российской балерины Захаровой отменили в театре во Флоренции

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. Об этом сообщается на сайте театра.

Выступление Захаровой было запланирована на 20 и 21 января. Вместе с балериной на сцену должен был выйти ее супруг, скрипач Вадим Репин.

Отмечается, что мероприятие было временно отложено «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля».

Театр позволил зрителям вернуть средства за билеты.

По данным газеты Nazione, решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.

5 ноября 2025 года дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского артиста в постановке оперы «Дон Жуан» в Вероне. Оперу без участия Абдразакова покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.