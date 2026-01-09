В Москве появились платные услуги по откапыванию автомобилей

Коммерческие предложения размещены на популярных интернет-ресурсах.

В одном из таких объявлений на платформе Avito автор предлагает откопать машину и очистить парковочное место за четыре тысячи рублей. Исполнитель уточняет, что работает только щёлкой и лопатой, наледь с кузова и стёкол он удаляет без использования скребков. Услуга предлагается на ближайшие два дня.

Рост подобных предложений связан с обильными осадками, прогнозируемыми в Москве и области до завтрашнего утра. К этому часу высота снежного покрова в Москве достигла 31 сантиметра. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков.