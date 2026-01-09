Почти 30 россиян застряли во Вьетнаме из-за турагента-мошенницы

В Благовещенске задержали турагента по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

© УМВД России по Амурской области

По версии следствия, турагент обманула не менее 26 человек, которые сейчас не могут вылететь из Вьетнама в Россию, так как у них отсутствуют обратные билеты. В ходе проверки было установлено, что во всех случаях подозреваемая получала от клиентов предоплату за оказание туристических услуг, но свои обязательств не выполняла, либо выполняла частично.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

5 января сообщалось, что более 300 иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане после приостановки авиасообщения.

По данным на 8 января, первая группа россиян, которые какое-то время не могли покинуть остров, вылетела в Саудовскую Аравию. Посольство РФ поблагодарило власти Йеменской Республики и руководство авиакомпании Yemenia Airways за организацию вывозных рейсов, а также Генеральное консульство РФ в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.