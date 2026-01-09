Депутат Чаплин рассказал об охране дачного участка зимой

Пустующие дачные посёлки зимой становятся мишенью для разного рода правонарушителей, от мелких воришек до тех, кто может устроить в доме привал, заявил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Защита начинается не с дорогих систем, а с элементарной предусмотрительности. Первое и главное правило: не оставляйте на зиму в доме ничего ценного. Бытовую технику, инструменты, посуду и, особенно, запасы урожая — всё это лучше вывезти. Вторая важная мера — не афишировать свои планы и информацию о даче в кругу малознакомых людей и в интернете, чтобы не привлекать лишнего внимания. Даже протоптанная к дому тропинка, которую могут оставить соседи по вашей просьбе, создаёт эффект присутствия и является хорошей профилактической мерой», — отмечает Чаплин.

Он также отметил, что высокий забор, металлические двери и решётки на окнах могут остановить нарушителя.

«Наиболее действенным решением для серьёзной защиты является современная охранная сигнализация, подключённая к пульту вневедомственной охраны или частной охранной компании. Такая система, оснащённая датчиками движения и открытия, не только отпугнет, но и позволит оперативно отреагировать на проникновение, значительно сократив возможный ущерб. Для многих дачников коллективная организация охраны всего посёлка или садового товарищества также становится надёжным и экономичным вариантом», — подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что если в доме нет отопления, то нужно грамотно законсервировать все системы, чтобы избежать разрывов.

«Если же вы хотите поддерживать в доме плюсовую температуру для сохранения отделки или для возможности нанесения внезапного визита, то здесь подойдут автоматизированные системы, например, электрические котлы или конвекторы, способные поддерживать минимальный температурный режим. Однако такой подход потребует постоянных затрат. Для домов из кирпича или бетона постоянное поддержание небольшого тепла даже полезно, так как промерзание и оттаивание стен сокращает срок их службы», — сказал он.

