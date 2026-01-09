Россияне готовы менять работу из-за синдрома "начну новую жизнь с января"

Начало нового года толкает многих россиян на поиск новой работы. В январе HR-специалисты фиксируют рост откликов от кандидатов с плохими резюме, а работодатели отмечают, что новые сотрудники через две-три недели часто переоценивают свою готовность справляться с дедлайнами и ответственностью. При этом решение сменить работу после праздников редко бывает по-настоящему спонтанным - люди получают годовые бонусы, закрывают проекты и логически завершают этап, хотя внутренне к переменам были готовы гораздо раньше.

Сегодняшний рынок труда выглядит противоречиво. С одной стороны, январь становится точкой входа для многих специалистов - особенно в ИТ-сфере, где контракты часто завершаются в декабре. С другой стороны, HR-специалисты все чаще фиксируют, что в это время резюме становятся поверхностными, кандидаты теряются на простых вопросах вроде "почему вы рассматриваете новые предложения", а мотивация строится на желании "убежать", а не прийти к чему-то конкретному.

Это происходит потому, что январский ажиотаж часто базируется на эмоциональном выгорании, а не на взвешенном карьерном планировании, думают эксперты. "Чаще всего это эмоциональное выгорание. На фоне него кандидаты иногда неверно оценивают ситуацию на текущем месте работы, не готовы ждать новых возможностей внутри или повышения заработной платы", - объясняет операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. По ее мнению, праздничная пауза дает возможность остановиться и честно посмотреть на свою работу со стороны, но именно в этот момент накопленная усталость может исказить восприятие. Резюме таких кандидатов часто оказываются поверхностны, а люди на собеседованиях немного растеряны и до конца не понимают, чего хотят, поделилась опытом основатель сувенирной компании "Первая" Ольга Первая. По ее словам, кандидаты, которые ищут работу весной или осенью, лучше понимают рынок, требования и себя в профессии.

Тем не менее работодатели не видят критической разницы между январскими и другими кандидатами, если речь идет о профессиональных качествах.

"Для нас принципиальной разницы нет - январь это или любой другой месяц. Кандидата мы оцениваем по опыту, потенциалу и тому, насколько он подходит команде", - отмечает директор по персоналу сети World Class Ольга Флоренцева.

Она добавляет, что в январе действительно появляются более эмоциональные отклики, связанные с ощущением "хочу перемен", но глобально мотивация не отличается от других периодов.

Вопрос адаптации новых сотрудников после праздников также не имеет однозначного ответа. Некоторые эксперты полагают, что календарь сам по себе не определяет успешность вхождения в должность.

"Календарь на адаптацию никак не влияет. Мы не видим зависимости между месяцем выхода и успешностью онбординга", - говорит Флоренцева.

По ее наблюдениям, чаще адаптироваться сложнее тем, кто много лет проработал в одной компании и без паузы выходит на новое место - дело в смене среды, темпа и культуры, а не в январе.

Абгарян же заметила, что новые сотрудники, напротив, зачастую проще адаптируются на новом месте сразу после праздников, так как первая неделя января во многих индустриях - это плавный вход в рабочий ритм. В такой ситуации у сотрудника есть возможность в более спокойном режиме почитать материалы, пообщаться с коллегами, пройти вводные курсы обучения. Однако эксперт предупреждает: если мотивация держится только на более высокой зарплате, она падает очень быстро.

Противоположную картину рисует Первая, основываясь на опыте малого бизнеса.

"Праздники сбивают ритм и многие переоценивают свою готовность к рабочей нагрузке, особенно если до этого работа вызывала усталость", - говорит она.

Кажется, что есть запал "свернуть горы", но когда через две-три недели новый сотрудник сталкивается с реальностью - дедлайнами, ответственностью, скоростью решений - оказывается, что внутреннего ресурса не так много, как казалось, объяснила эксперт.

В SkillStaff представили альтернативный взгляд. "Бывает, что текущие сотрудники медленнее втягиваются в задачи после праздников, а новички больше воодушевлены и мотивированы, что помогает им быстрее включиться в работу", - отметила HR-директор компании Анна Королева. По ее данным, "январские" специалисты показывают такую же эффективность, как и остальные.

Эксперты подчеркнули, что решение сменить работу после праздников редко бывает спонтанным, несмотря на внешнюю эмоциональность. "Как правило, это не спонтанное решение. Люди получают бонусы, закрывают годовые проекты, выполняют обязательства и просто логически завершают этап", - объясняет Флоренцева. Внутренне к смене работодателя многие готовы и раньше, а праздники становятся удобной точкой для перехода, а не его причиной.

В ИТ-индустрии январская активность имеет более прагматичные корни. Смена работы после праздников часто связана с окончанием проектов - многие контракты завершаются в декабре, и специалисты выходят на рынок, поясняет Королева. К этому добавляется психологический фактор - желание начать "новую жизнь" с нового года. Специалисты дорабатывают до января, получают бонусы или премии и начинают поиск после праздников.

Тем не менее все эксперты рекомендуют начинать процесс смены работы раньше. "Я бы советовала начинать процесс гораздо раньше - примерно с октября. Спокойно изучать рынок, общаться и ходить на встречи, чтобы точно разобраться, чего вы хотите", - рекомендует Флоренцева. Тогда к январю решение точно будет не эмоциональным, а осознанным, и переход пройдет легче и для кандидата, и для будущего работодателя.

Если же мысль сменить работу появилась только в январе, Первая советует задать себе вопрос: "Это эмоциональный порыв или осознанное решение?". Она рекомендует честно ответить себе: от чего именно я ухожу и решит ли это смена компании? Куда я хочу прийти конкретно - на какую роль, с каким уровнем ответственности, в каком формате? И самое важное: что я реально готов дать новой компании, а не только получить?

Несмотря на риски импульсивных решений, декабрь и январь остаются благоприятным временем для продуманного поиска. "Сейчас компании формируют жесткие планы на следующий год и ищут специалистов, которые будут очень продуктивными и эффективными", - отмечает Королева. Соискатели могут грамотно "упаковать" резюме и выделиться на фоне невысокой конкуренции, особенно на востребованных позициях - даже при большом числе претендентов резюме может быстрее привлечь внимание менеджера по найму.

Январь действительно может стать точкой для позитивных карьерных изменений, но только при условии, что за новогодним энтузиазмом стоит реальная стратегия, а не попытка убежать от проблем. Работодатели ценят осознанных кандидатов в любой месяц - и в этом, пожалуй, главный урок "январского синдрома" на рынке труда.