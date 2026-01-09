Оценены последствия мощного снегопада в Подмосковье

К вечеру 9 января высота сугробов в Подмосковье может достигнуть 40-50 сантиметров. Последствия мощного снегопада, обрушившегося на регион после прихода циклона «Фрэнсис», оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали более 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысячи единиц техники. Дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, а основные усилия сконцентрированы на расчистке дорог, тротуаров и подъездов к домам.

Воробьев добавил, что общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, но точечно возможно увеличение интервалов. Губернатор также призвал жителей региона отказаться от личного транспорта, а если такой возможности нет — быть внимательными и аккуратными за рулем, так как из-за гололедицы и снежного наката высок риск заносов и аварий.

Мощный снегопад накрыл Москву и Московскую область 8 января. В регионе наблюдаются метель, снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды один из коттеджных поселков в Новой Москве остался без света.