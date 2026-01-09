В ГД рассказали о мошенниках, крадущих данные через игры на Apple

Злоумышленники используют мобильные игры и игровые сообщества для распространения ложных сообщений пользователям устройств Apple, в которых говорится о необходимости обновления, исправления ошибок или подтверждения аккаунта, после чего они лишают владельца доступа к устройству и его данным. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"В последнее время появилась новая схема мошенничества, нацеленная в первую очередь на детей и подростков - владельцев iPhone. Злоумышленники действуют через мобильные игры и игровые сообщества, где рассылают сообщения о якобы обязательном "обновлении", "исправлении ошибки" или "подтверждении аккаунта" с предложением перейти по ссылке и следовать инструкции. Далее жертву убеждают выполнить ключевое опасное действие: выйти из своего iCloud и войти в аккаунт, который предоставляют сами мошенники. После этого они получают полный контроль над устройством через экосистему Apple, включая функцию "Найти iPhone", и удаленно блокируют смартфон, фактически лишая владельца доступа к устройству и данным", - рассказал депутат.

Он отметил, что технического взлома в классическом смысле не происходит, поскольку сама мошенническая схема полностью построена на социальной инженерии, чем и пользуются мошенники, маскируя свои действия под официальные требования от имени разработчиков игр или службы поддержки.

"Распространяются такие инструкции не только внутри самих игр, но и через сторонние сайты, YouTube-ролики, Discord и Telegram-каналы, где обещают бонусы, внутриигровую валюту или ускоренное развитие персонажа. Чаще всего жертвами становятся дети, которые боятся потерять игровой прогресс или получить блокировку аккаунта и поэтому не сразу рассказывают взрослым о случившемся", - добавил парламентарий.

"Защита от подобных схем начинается с простого правила: ни Apple, ни разработчики игр никогда не требуют выходить из iCloud или входить в чужой Apple ID. Родителям важно использовать "Экранное время", включить двухфакторную аутентификацию и регулярно обсуждать с детьми риски таких "обновлений". Чем быстрее такие схемы становятся публичными, тем меньше у мошенников шансов продолжать их использовать", - заключил депутат.