В 2026 году меняются правила выезда из страны для детей до 14 лет

Прежде чем путешествовать с ребенком за границу, стоит вспомнить о новых правилах выезда из страны для детей до 14 лет. Если же вы планируете путешествовать по России, то стоит проверить специалистов и средства размещения в специальных реестрах.

© РИА Новости

Главное изменение 2026 года, которое касается путешествия детей - граждан РФ до 14 лет, - это исключение свидетельства о рождения из списка документов для выезда. С 20 января 2026 года выезд по свидетельству о рождении будет невозможен, для путешествий в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию потребуется загранпаспорт. Уже сейчас по свидетельству о рождении нельзя купить билеты на поезд и в ряде авиакомпаний.

Право на въезд в Россию по свидетельству о рождении после 20 января сохранится только у тех детей, которые выехали за рубеж по этому документу до этой даты и находятся там на момент возвращения.

Эксперты советуют не откладывать оформление документов. На получение загранпаспорта стоит закладывать не менее одного месяца, особенно в периоды повышенного спроса. Подать заявление можно через портал Госуслуг, МФЦ, подразделения МВД по вопросам миграции или консульские учреждения за рубежом.

Если вы отправляете ребенка в туристическую поездку за рубеж в составе группы, то стоит проверить туроператора в Едином федеральном реестре туроператоров.

Напомним, весной 2025 года около 160 школьников не смогли отправиться в путешествие в Китай. Организатор тура получила деньги от родителей, но не оплатила перелет и проживание. Было возбуждено уголовное дело. Как потом оказалось, данный предприниматель не был включен в Единый федеральный реестр туроператоров.

Если же вы с ребенком путешествуете по России, то перед тем, как отправить его на экскурсию, необходимо проверить гида или экскурсовода в соответствующем реестре.

Работа специалистов, которые не внесены в реестр, считается незаконной.

Также в России с 1 сентября 2025 года все средства размещения (гостиницы, отели) должны быть включены в специальный реестр. Их деятельность без включения в реестр является незаконной. У каждого специалиста и средства размещения есть свой уникальный номер, по которому их можно найти.