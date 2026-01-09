Танцовщица Татьяна Шишина скончалась в день похорон мужа — ветерана СВО

© Вечерняя Москва

В Каменске-Уральском Свердловской области в день похорон своего мужа Сергея, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), умерла танцовщица Татьяна Шишина. Об этом сообщила студия Shafran, где занималась женщина.

— Сегодня утром скоропостижно скончалась Шишина Татьяна. 26 декабря на СВО погиб ее муж, сегодня были (его — прим. «ВМ») похороны, — говорится в сообщении студии в социальных сетях.

Знакомая семьи рассказала Ura.ru, что они общались с Татьяной Шишиной на выступлениях дочерей и запомнили ее как доброго и светлого человека.

Старший сын Шишиных занимается организацией похорон матери и оформлением опеки над младшей сестрой.