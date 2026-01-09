Лурье готова обратиться к приставам для принудительного выселения Долиной

Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры из-за срыва акта приема-передачи. Об этом ТАСС заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения и не исключаем для себя такой возможности", - сказала Свириденко.

Ранее защитница Долиной Мария Пухова рассказала ТАСС, что ее доверительница не находится в России, а в ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру.

Долина планировала передать Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники во второй половине дня 9 января.