Коттеджный поселок в Новой Москве снова остался без света

Коттеджный поселок «Фаворит» в Новой Москве снова остался без света, об этом местные жители рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

© Lenta.ru

По их словам, отключения электричества происходят не в первый раз, до этого света не было 31 декабря с 7 утра.

Проблемы с подачей электроэнергии начались на фоне мощного снегопада, накрывшего столицу вечером 8 января. Людям приходится пользоваться фонариками и свечами.

«И сейчас света снова нет. А на улице мороз, дома из-за этого остывают быстро. В поселке много детей, пожилых людей, инвалидов», — рассказал один из местных жителей.

1 января сообщалось, что около 43 тысяч жителей Кубани остались без электроснабжения из-за непогоды.