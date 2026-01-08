На трассах в Подмосковье начался "снежный армагеддон"

Очевидцы сообщают, что в Подмосковье и в соседних областях уже начался "снежный армагеддон". Ранее МЧС Москвы распространило заявление о том, что с 21 часа 8 января и до вечера пятницы в Москве ожидается продолжительный очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица и усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, в Тульской области сильный снегопад уже начался. На трассе М2 в сторону Москвы водители вынуждены сбавлять скорость, часть полос полностью заметена. Заторы наблюдаются на Каширском и Киевском шоссе. А в районе Ступино пробка растянулась почти на 4 км.

Автолюбителей Москвы просят без надобности не выезжать в город, парковаться в безопасных местах. А пешеходов - передвигаться осторожно, носить одежду со светоотражающими элементами, отказаться от обуви с каблуками.