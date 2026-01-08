Найден пропавший на 20 лет «мальчик-марсианин» из России

Британскому таблоиду The Sun удалось найти «мальчика-марсианина» из России Бориса Киприяновича. Газета отмечает, что Киприянович был «вундеркиндом, который называл себя реинкарнацией марсианина, и шокировал мир рассказами о космических кораблях, межзвездном оружии и своей миссии по спасению Земли».

Затем Киприянович «бесследно исчез». По данным The Sun, ходили слухи, что его изолировали на российской военной базе или спрятали в отдаленной деревне. The Sun удалось разыскать Киприяновича, которому сейчас 29 лет. Журналисты спросили мужчину, по-прежнему ли он верит в свое марсианское происхождение.

The Sun отмечает, что образ жизни Киприяновича ничем не примечателен. Он живет в «обыкновенной советской многоэтажке» на севере Москвы вместе с мамой, врачом-дерматологом, и 16-летним младшим братом.

Киприянович заявил The Sun, что самое сложное для него - это поддерживать жизнь «земного обывателя». По словам мужчины, он до сих пор видит сны о подземных городах Марса. Он заявил, что марсианскую цивилизацию погубила военная катастрофа, из-за которой оставшиеся марсиане вынуждены жить под землей.

По данным The Sun, Киприянович окончил школу экстерном и учился в нескольких университетах и колледжах. Сначала - в медицинском, затем - на двух художественных отделениях, но не окончил их. Таблоид отмечает, что долгое время Борис работал на складе одного из российских маркетплейсов, а в последнее время - в небольшом книжном магазине.