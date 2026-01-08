Мошенники начали пугать российских школьников видео с «военными ВСУ»

Мошенники стали присылать российским детям и подросткам видео, где люди в форме украинских военных угрожают ракетными ударами. Школьники получают такие ролики после того, как отправляют свою геолокацию новому знакомому в мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

По словам представителей ведомства, сначала жертве в чат-боте знакомств предлагают прислать координаты какого-то места в городе или свое текущее местоположение. Собеседники объясняют это тем, что хотят проверить, насколько далеко они находятся друг от друга.

Как только подросток отправляет эти координаты, ему тут же приходит видеофайл. На видео человек в украинской форме заявляет, что по присланной геометке они нанесут ракетный или дрон-удар. Дальше в дело вступают люди, выдающие себя за сотрудников российских спецслужб.

Они звонят школьнику и угрожают уголовным делом за отправку геолокации, утверждая, что это является помощью Вооруженным силам Украины (ВСУ) в подготовке теракта. После этого мошенники, действующие по стандартной схеме украинских кол-центров, начинают требовать деньги.

— В МВД в связи с распространением схемы призвали не забывать, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Там отметили, что под маской нового друга или подруги может скрываться враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов, — передает ТАСС.

Помимо этого, в России распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.