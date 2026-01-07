Патриарх Кирилл призвал верующих быть благодарными за Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих быть благодарными Господу за такого лидера, как президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Кирилл в среду, 7 января, поздравил Путина с Рождеством Христовым, пожелал ему благоденствия и Божьей помощи.

Патриарх заметил, что россиянам не следует забывать о тех временах, через которые прошла Церковь, прошел народ.

«[Мы должны] благодарить Господа за то, что произошло с Отечеством нашим, за президента нашего Владимира Владимировича, реально православного верующего человека, за многих членов правительства, которые тоже являются православными людьми», — отметил Кирилл.

По его словам, страна живет в благоприятное время, за которое нужно благодарить Бога. При этом, добавил он, необходимо помнить о том, что времена и нравы меняются, «а Церковь наша должна быть способной при любых обстоятельствах оставаться самой собой».