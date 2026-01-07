Дуров пожелал в Рождество меньше есть, общаться и развлекаться
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал рождественское обращение, в котором пожелал пользователям меньше есть, общаться и развлекаться.
«В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, это мешает спокойствию, здоровью, сну и творчеству.
Ранее Дуров рассказал о трёх важных принципах своего отца, которые он хотел бы применить в работе мессенджера Telegram.