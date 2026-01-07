В Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка

Отцы должны получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«После родов, к сожалению, у папы нет возможности уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь маме в первые дни после роддома», — отметила она.

Буцкая подчеркнула, что в данный момент депутаты работают над текстом проекта нового закона, дающего возможность отцам получить оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. На данный момент муж может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в период нахождения его жены в декрете, но это не является дополнительным отпуском.

В декабре президент РФ Владимир Путин призвал правительство РФ подумать о мерах поддержки для отцов. В ОНФ же предложили предоставлять мужчинам отпуск при рождении ребенка. Идею уже поддержали в Госдуме: зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал идею правильной, но в то же время отметил, что семьи не должны финансово от этого страдать. Ранее подобные инициативы уже звучали в России, однако до сих пор не были приняты.