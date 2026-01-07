В Санкт-Петербурге выстроилась очередь до Александровской колонны в Эрмитаж

В Санкт-Петербурге все комплексы музея Эрмитажа открыли свои двери. Об этом сообщает издание 78.

В честь Рождества гости и жители Санкт-Петербурга могут посетить музей бесплатно. Как отмечает издание, в Большом дворе Зимнего дворца выстроилась огромная очередь желающих попасть в комплекс. Она дошла почти до Александровской колонны.

В декабре гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в 2026 году музей представит более 30 выставок. Среди них выставка «Екатерина II», которая запустит цикл, посвященный правителям Российской империи. Другим крупным проектом будет выставка «Иконы «романовских писем» в собрании Эрмитажа».

Некоторые проекты будут посвящены эрмитажной школе реставрации и научной деятельности музея. Это выставка «Тициан. Последний шедевр: «Святой Себастьян»», приуроченная к завершению реставрации картины, и выставка «Новая Голландия» – она представит более 100 картин, авторство и история которых были установлены в ходе научной работы.

На 2026 год музеем подготовлена также и обширная региональная программа. Знаковым событием станут первые Дни Эрмитажа в Донецке и Мариуполе.