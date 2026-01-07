Главное предзнаменование: в российском храме замироточила икона Христа Спасителя

Одним из самых ярких и поистине чудесных моментов минувшего года стали мироточения иконы Христа Спасителя в Троицком храме.

«Это милость, которую Господь являет людям в осознание, что Бог есть и он рядом с нами. Это и радость, и предостережение, и призыв к покаянию. Когда люди забывают о Боге, Господь к ним является. Значит, пришло время о чем-то задуматься», – рассказывал протоиерей Андрей Михалев.

Для Орловской области это событие стало поистине уникальным. Ранее ничего подобного в местных храмах не наблюдалось. Орловцы восприняли новость с разными эмоциями, но с явным интересом. Некоторые поспешили в храм, чтобы своими глазами увидеть это чудо, в то время как другие начали искать научные объяснения. Однако икона Христа Спасителя продолжала мироточить снова и снова. За год произошло четыре таких эпизода, последний из которых случился в ноябре 2025 года. Миро выделялось из различных частей священного образа. Православные верующие не имеют никаких оснований сомневаться в том, что икона «плачет» и что она несет важное предупреждение, пишет «ОрелТаймс».

Напомним, на Курщине замироточила икона в пострадавшем от ВСУ храме.