В Совфеде предложили закрепить законом «подарок в знак признательности» учителю

В России нужно ввести в законе понятие «подарок в знак признательности» учителям и повысить лимит их стоимости до 5-10 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Он считает, что изменения помогут избежать спорных ситуаций, связанных с нынешними ограничениями. По мнению сенатора, действующий лимит в 3 тыс. рублей «не соответствует реальной стоимости подарков». Он отметил, что из-за роста цен даже простые знаки внимания, такие как цветы или сладости, могут превышать этот порог. Увеличение суммы, по его словам, позволит законно выражать благодарность педагогам, не создавая предпосылок для трактовки подарков как правонарушения.

Мурог подчеркнул важность прозрачности в этой сфере. Он уточнил, что речь должна идти о коллективной инициативе родителей, а не о попытках индивидуального влияния на учителя. Сенатор также заявил, что нужно юридически закрепить само понятие «подарка в знак признательности» и исключить возможность использования дорогих презентов для давления или конфликта интересов. Он предложил искать баланс между уважением к профессии педагога и соблюдением антикоррупционных норм, возможно, через гибкий механизм регулирования и отчетности.

Сейчас, согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, дарение учителям, врачам и чиновникам запрещено, за исключением обычных подарков стоимостью не более 3 тыс. рублей.

О необходимости повысить допустимую стоимость подарка учителям уже говорил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, такая сумма более адекватна с учетом цен и инфляции. Гриб пояснил, что, например, в Москве большая коробка качественных конфет и букет цветов обойдутся примерно в эту сумму.