Газовые конфликты нулевых годов стали отправной точкой системной деградации отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил политолог Евгений Минченко.

По его словам, после распада СССР Киев на протяжении длительного времени пользовался значительными экономическими преференциями со стороны Москвы, включая льготные условия поставок газа. Однако украинские элиты рассматривали энергетическую сферу прежде всего как источник доходов и внутренней борьбы за контроль над транзитными потоками. В результате газовая тема превратилась в инструмент политического и корпоративного противостояния.

Минченко отметил, что так называемые газовые войны регулярно завершались подписанием соглашений, невыгодных для украинской экономики. При этом подобные договоренности позволяли зарабатывать конкретным политикам и группам влияния, находившимся у власти, что и закрепляло порочную практику.

Первая масштабная газовая война разразилась 1 января 2006 года. Тогда Россия полностью остановила поставки газа на Украину из-за накопленных долгов и несанкционированного отбора топлива. Учитывая критическую зависимость украинской экономики от импорта энергоносителей, ситуация быстро приобрела характер системного кризиса.

В дальнейшем противоречия лишь нарастали. В 2015 году Украина официально прекратила прямые закупки российского газа. При этом страна продолжила получать тот же ресурс через европейских посредников в рамках схем реэкспорта, что, по оценкам экспертов, лишь увеличило стоимость топлива и не решило фундаментальных проблем.

Политолог подчеркнул, что именно энергетические конфликты стали прологом к более глубокому политическому разрыву, который со временем перерос в масштабное противостояние между двумя государствами.