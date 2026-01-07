Патриарх Кирилл призвал родителей приучать детей к посту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что детям не рано соблюдать пост, и призвал родителей ответственнее относиться к их воцерковлению. Об этом сообщает РИА Новости.

После рождественской литургии в храме Христа Спасителя патриарх отметил, что сегодня ответственность родителей за участие детей в церковной жизни особенно велика. Доводы о том, что ребенку рано поститься, он считает необоснованными.

«Вспоминаю свое детство: а постились как миленькие. Все выросли здоровыми, крепкими и не подверженными никаким инфекционным болезням», — сказал патриарх.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что именно родители несут ответственность за духовное воспитание своих детей. Он отметил, что перед Богом ответ придется держать не только самим детям, если они вырастут неверующими, но и их родителям.

Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января. В департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что в рождественскую ночь в столице открыты 534 храма и монастыря, а участие в богослужениях могут принять около миллиона человек.