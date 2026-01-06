«Не играйте с Россией»: Медведев опубликовал поздравление с Рождеством

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил православных с Рождеством Христовым, опубликовав картинку с призывом не играть с Россией. Свое поздравление он разместил в соцсети X.

«Счастливого православного Рождества, Русский мир!» - написал Медведев.

Свое поздравление он проиллюстрировал фотографией храма Христа Спасителя в Москве с подписью красными буквами: «Don´t play games with Russia» («Не играйте в игры с Россией»).

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал новость об атаке США по Венесуэле, выразив мнение, что надежную защиту стран в современном мире способен гарантировать только ядерный арсенал. По его словам, «любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы», чтобы «не позволить разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного».