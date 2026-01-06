Патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество открыть сердце Богу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём послании призвал всех, кто не является верующим, в православный праздник Рождества открыть свои сердца Богу.

Обращение опубликовано на сайте Московского патриархата.

«Откройте своё сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб», — говорится в послании.

Кроме того, патриарх Кирилл поздравил всех с праздником Рождества и пожелал «крепости сил и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе».

