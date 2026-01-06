Выяснилось, где похоронят звезду сериала «Слово пацана»

Актрису Александру Березовец-Скачкову, известную зрителям по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», похоронят на Хованском кладбище. Артистка ушла из жизни 3 января после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Церемония прощания пройдет 10 января в 11:00 в Церкви Николая Чудотворца в Покровском. Сашу похоронят на Хованском кладбище», - рассказали aif.ru в ее окружении.

Последние два года она проходила лечение, а друзья, коллеги и неравнодушные люди оказывали ей поддержку, в том числе собирали средства на терапию через социальные сети.

Александра Березовец-Скачкова родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. Профессиональное актерское образование она получила в Школе-студии МХАТ, которую окончила в 1995 году. За годы работы в кино и на телевидении актриса приняла участие почти в девяти десятках проектов.

В ее фильмографии – популярные сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы», «Восьмой участок», «Арбатские тайны», «Соколова подозревает всех». Одними из последних работ стали съемки в картинах «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Три плюс три».

