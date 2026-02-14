Громкое чавканье и другие странные привычки японцев

У нас во время еды чавкать не принято — это считается дурным тоном. В Японии же в определенных контекстах чавканье считается социально одобряемым. О том, когда японцы издают звуки за столом и почему — в материале «‎Рамблера».

© Satoshi-K/iStock.com

Зачем японцы чавкают во время еды?

Прежде всего жители страны Восходящего солнца чавкают во время поедания лапши — рамена, собы и удона, которые составляют важную часть их повседневного рациона. Истоки этой привычки связаны с тем, как и где формировалась японская гастрономическая культура. Лапшу в Японии изначально ели на улице или в небольших заведениях с высокой проходимостью. Блюда подавались очень горячими, а времени на трапезу было немного. Втягивание лапши вместе с воздухом позволяло быстрее остудить ее во рту и одновременно проглотить бульон, не обжигаясь.

Со временем практичность плотно вошла в повседневность. Считается, что шумное втягивание усиливает вкус: воздух помогает ароматам бульона лучше раскрыться. В японской кухне запах — важная часть восприятия еды, и громкое поедание лапши воспринимается как способ получить от блюда максимум. Тихое, осторожное жевание в лапшичной для японцев выглядет странно.

Есть и социальный аспект. В японской культуре не принято открыто хвалить еду или делать комплименты повару. Вместо слов используются косвенные сигналы. Чавканье, исходящее от посетителей, — один из таких знаков. Он означает, что блюдо вкусное и человек ест с удовольствием. Владелец раменной скорее насторожится, если в зале стоит подозрительная тишина.

При этом важно подчеркнуть: громкое чавканье допустимо не всегда и не везде. Оно уместно только при поедании лапши и супов с ней. Рис, мясо, рыбу или сладости в Японии едят тихо. В формальной обстановке — на деловых обедах, в дорогих ресторанах или на официальных мероприятиях — шум за столом может выглядеть неуместным. Контекст по-прежнему важен.

Чавканье в других странах

Конечно, японцы прекрасно понимают, что для иностранцев чавканье непривычно и в некоторых традициях даже недопустимо. Поэтому, путешествуя, они обычно стараются есть тише, чтобы не привлекать внимание и не вызывая осуждения. Однако в некоторых других странах подобные традиции все-таки существуют.

В Китае и Южной Корее громкое поедание лапши также считается нормой, особенно в недорогих заведениях. В некоторых регионах Вьетнама и Таиланда чавканье тоже является обычной практикой. В Монголии и частично в Индии звуки во время трапезы могут восприниматься как знак удовлетворения едой. Таким образом, идея о том, что есть нужно исключительно тихо, — далеко не универсальное правило.

Почему в Индии почти не едят говядину, а в Японии — сыр

Другие странные привычки японцев

1. Сон на рабочем месте

Япония вообще известна своими повседневными привычками, которые иностранцам кажутся странными. Например, в стране считается нормальным спать на рабочем месте. Это явление называется инэмури, которое буквально переводится как «спать, оставаясь присутствующим». Речь идет о коротком сне в общественном пространстве — на рабочем месте, в метро, в университете, на совещании.

Исторически это связано с трудовой культурой Японии. После Второй мировой войны в стране сформировалась модель переработок и высокой лояльности компаний. Рабочие часы были длинными, а отдых вне дома — ограниченным. В этих условиях короткий сон прямо на рабочем месте стал компромиссом между физическими возможностями человека и ожиданиями работодателя.

Важно, что инэмури подчиняется негласным правилам. Спать «слишком удобно» нельзя: нельзя ложиться, снимать обувь, использовать подушки или пледы. Поза должна быть такой, чтобы в любой момент можно было «вернуться» в работу — сидя, слегка опустив голову, иногда с закрытыми глазами. Это демонстрирует готовность продолжать выполнять обязанности.

Социальный статус тоже имеет значение. Инэмури чаще допускается для сотрудников среднего и старшего возраста, которые уже доказали свою вовлеченность. Молодой работник, который регулярно спит на рабочем месте, рискует быть воспринятым как недисциплинированный. Руководители же могут позволить себе инэмури почти без последствий — это воспринимается как знак высокой нагрузки.

Та же логика действует в транспорте. В японских поездах и метро люди часто спят, иногда стоя. Это не считается признаком усталости от жизни или плохого самочувствия. Напротив, это сигнал: человек много работает, у него плотный график. Публичный сон не нарушает социального порядка и не вызывает осуждения.

2. Отсутствие мусорных баков

Отсутствие урн на улицах японских городов часто шокирует туристов. В Токио, Киото или Осаке можно пройти несколько кварталов и не увидеть ни одной урны, при этом улицы остаются чистыми. Это не случайность и не вопрос строгих штрафов, а результат устойчивой бытовой культуры.

Сильное сокращение уличных урн произошло в 1990-х годах после серии террористических атак, в том числе газовой атаки в токийском метро. Мусорные баки рассматривались как потенциальная угроза безопасности, и их массово убрали. Однако это решение легло на уже существующую традицию личной ответственности за отходы.

В Японии считается нормальным забирать мусор с собой домой. Обертка от еды, бутылка или салфетка кладутся в сумку и выбрасываются позже. Это правило усваивается с детства. В школах дети сами убирают классы, коридоры и туалеты — без уборщиков. Таким образом формируется идея, что чистота — не чья-то обязанность, а общее дело.

Особое место занимает сортировка мусора. В большинстве городов отходы делятся на несколько категорий: горючие, негорючие, пластик, бутылки, алюминиевые банки, стекло, крупногабаритный мусор. Каждая категория выбрасывается в строго определенные дни. Нарушение правил не столько наказывается штрафами, сколько вызывает общественное порицание — мешки с неправильно отсортированным мусором могут вернуть владельцу.

Даже упаковка в Японии отражает эту систему. Многие продукты имеют многослойную защиту, что часто критикуется экологами, но при этом каждая часть упаковки рассчитана на раздельную утилизацию. Покупатель заранее знает, что и куда выбрасывать.

Отношение к мусору тесно связано с понятием мэйваку — «доставлять неудобство другим». Бросить отходы на улице означает переложить проблему на окружающих, что считается социально неприемлемым. Поэтому чистота поддерживается не внешним контролем, а внутренним запретом.

То, что в одной культуре считается дурным тоном, в другой может быть признаком уважения, удовольствия и хорошего воспитания. Что лишь доказывает, что представления о вежливости и приличиях не универсальны.

